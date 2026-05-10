إيران..انقطاع الإنترنت يدخل يومه الثاني والسبعين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة "نت بلوكس" أن انقطاع الإنترنت المفروض من قبل السلطات الإيرانية يدخل يومه الثاني والسبعين.

وأفادت المنظمة أن انقطاع الإنترنت في إيران دخل شهره الثالث، دون أي مؤشرات على موعد انتهائه.

وتجاوزت ساعات الانقطاع 1704 ساعة، بحسب المنظمة.

وأضافت "نت بلوكس": "هذا الإجراء غير المسبوق مستمر منذ ثلاثة أشهر دون أي مؤشرات على عودة الخدمة على نطاق أوسع، في ظل منع السلطات العامة من الوصول إلى الإنترنت الدولي".

وتُفرض هذه القيود منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، عقب انقطاع أقصر للإنترنت في كانون الثاني/ يناير الماضي وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقد لجأت إيران مراراً إلى قطع الإنترنت خلال فترات الاضطرابات، حيث تُقيّد بشدة أو تُقطع تماماً إمكانية الوصول إلى الإنترنت العالمي، ما يجعل المواقع والتطبيقات الأجنبية غير متاحة.

وخلال عمليات قطع الإنترنت الرئيسية، غالباً ما تُبقي السلطات أجزاءً من الإنترنت المحلي مُتاحة، ما يسمح بالوصول إلى الخدمات المصرفية والحكومية المحلية، مع قطع الاتصالات مع العالم الخارجي.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة