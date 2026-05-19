الدفاع الإماراتية: المسيرات التي استهدفت محيط محطة "براكة" انطلقت من العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية الأحد كان مصدرها الأراضي العراقية.

وكانت طائرة مسيّرة أصابت الأحد مولدا كهربائيا قرب محطة براكة، وهي المحطة النووية الوحيدة في العالم العربي، في إمارة أبوظبي، ما تسبب باندلاع حريق دون تسجيل أي إصابات أو تسرب إشعاعي. وتم اعتراض طائرتين مسيّرتين أخريين.

تقع براكة قرب الحدود مع السعودية وقطر، وقد أثارت الضربة قلقا في أنحاء الخليج.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على إكس إن "في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 أيار/مايو 2026، أكدت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة الثلاث ... كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية".

وتعرّضت الإمارات في الأشهر الماضية لهجمات بالصواريخ والمسيّرات مصدرها إيران، في إطار رد طهران على الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ عليها في 28 شباط/فبراير.

لكن المنشأة ظلّت بمنأى عن الضربات حتى الأحد الماضي.

وتُغطي المحطة ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، وفق ما أفادت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المشغلة للمحطة والمملوكة للدولة، في عام 2024.

وكانت المنشأة هدفا محتملا لإيران. ففي آذار/مارس، نشرت وسائل إعلام إيرانية قائمة بمحطات طاقة نووية كأهداف محتملة، من بينها براكة.