قطر تدين استهداف إيران لـ "رأس لفان" وتعتبره "تهديداً مباشراً" لأمنها الوطني

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت دولة قطر أن استهداف إيران مدينة رأس لفان الصناعية حيث أكبر منشأة للغاز على الساحل الشمالي يشكّل "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها الوطني واستقرار المنطقة".

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية القطرية "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الغاشم الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية".

معتبرة أن "الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي".