محكمة أميركية تدين أربعة أشخاص بتهمة اغتيال رئيس هايتي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دانت هيئة محلفين أميركية الجمعة، أربعة رجال بتهمة المشاركة في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز الذي قُتل في منزله عام 2021.

وأُلقي القبض على أركانجيل بريتيل أورتيز وأنطونيو انترياغو ووالتر فينتيميلا عام 2023 في فلوريدا.

أما الرابع، وهو أميركي من أصل هايتي يدعى جيمس سولاجيس، فقد اعتُقل في هايتي وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام نفسه.

ووفقا للمدعين الفدراليين، كان المتهمون الأربعة على صلة بشركة "سي تي يو" الأمنية الخاصة ومقرها فلوريدا، وقد تم استدراجهم إلى المؤامرة باغراءات مادية.

ودين الأربعة في محكمة فدرالية في ميامي بتهم تشمل التآمر لقتل مويز أو اختطافه وانتهاك قانون الحياد الأميركي عبر المشاركة في عملية عسكرية غير مشروعة في الخارج.

ويواجه الأربعة أحكاما بالسجن المؤبد، ومن المقرر النطق بالحكم في وقت لاحق، وفق ما نقلته فرانس برس.

واغتيل مويز البالغ 53 عاما في 7 تموز/يوليو من عام 2021 في منزله على يد مجموعة من نحو 20 مرتزقا كولومبيا مدربين عسكريا، ومن دون أن يتدخل حراسه لحمايته.

ومنذ اغتياله انزلقت هايتي إلى الفوضى، حيث لم تجر اي انتخابات رئاسية في الدولة الفقيرة التي لا تزال بدون رئيس.

وتسيطر العصابات على نحو 80% من بور أو برانس وسط تصاعد الجرائم العنيفة مثل عمليات الخطف مقابل فدية والسطو المسلح.

وبعد عملية الاغتيال، ألقت الشرطة الهايتية القبض على نحو 40 مشتبها، من بينهم مسلحون كولومبيون، لكن التحقيق تعثر بسبب قصور النظام القضائي الهايتي.

لاحقا وُجهت لوائح اتهام لأحد عشر شخصا في المحاكم الأميركية المختصة بالنظر في المؤامرات التي تحاك على أراضي الولايات المتحدة.

وحتى الآن، حُكم على خمسة أشخاص بالسجن المؤبد، من بينهم جندي كولومبي سابق وسناتور هايتي سابق ورجل أعمال هايتي وجندي كولومبي متقاعد ومواطن هايتي أميركي.