إصلاحيات إقليم كوردستان: 628 نزيلاً يخوضون الامتحانات بينهم 200 طالب جامعي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للإصلاحيات في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن استمرار العملية التعليمية والامتحانية داخل مراكزها، كاشفة عن انخراط مئات النزلاء في مختلف المراحل الدراسية، بما في ذلك التعليم الجامعي، ضمن خطة الحكومة لتحسين الواقع التأهيلي للمودعين.

وفي تصريح لـ كوردستان 24، أكد المدير العام للإصلاحيات، إحسان عبد الرحمن بابان، أن مراكز الإصلاح الستة في الإقليم تشهد حالياً إجراء الامتحانات بالتزامن مع التقويم الدراسي لوزارة التربية.

مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلبة النزلاء بلغ 628 طالباً، من بينهم 200 طالب يواصلون دراستهم في الجامعات والمعاهد الأكاديمية.

وأوضح بابان أن العملية التعليمية تتم وفق المناهج الرسمية لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، مع الالتزام بالضوابط الأمنية والقانونية داخل المؤسسات الإصلاحية.

وأضاف أن النظام المتبع هو "الدراسة المسرعة" التي تتيح للنزيل اجتياز سنتين دراسيتين في عام واحد، مؤكداً أن الامتحانات انطلقت منذ يوم أمس الأحد وسط أجواء تنظيمة دقيقة.

وعلى صعيد تمكين المرأة، أشار المدير العام إلى شمول النزيلات بالعملية التعليمية في كافة المحافظات.

لافتاً إلى أن إصلاحية دهوك شهدت مؤخراً التحاق النساء بالدراسة لأول مرة، لينضممن إلى زميلاتهن في أربيل والسليمانية اللواتي يشكلن النسبة الأكبر من الطالبات النزيلات.

وتتبنى حكومة إقليم كوردستان، عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استراتيجية تهدف إلى تحويل مراكز الاحتجاز إلى بيئات تعليمية وتثقيفية، تضمن للنزلاء حق التعليم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد انقضاء فترات محكوميتهم.