إيران تُعدم طالب دراسات عليا بتهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين 11 أيار 2026، طالب دراسات عليا من جامعة طهران بتهمة التجسس، في أحدث حلقة من سلسلة إعدامات نُفذت في ظل التوترات الجارية.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن عرفان شاكورزاده، البالغ من العمر 29 عامًا، أُعدم بعد إدانته بتهمة التعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي.

وقالت منظمتا "إيران هيومن رايتس" و"هينغاو" الحقوقيتان، ومقرهما النرويج، إن شاكورزاده كان طالبًا متفوقاً، وقد ترك رسالة قبل إعدامه ينفي فيها التهم الموجهة إليه ويصفها بأنها "ملفقة وبنيت على اعترافات قسرية".

وأوضحت المنظمات الحقوقية أن الشاب احتُجز لفترة طويلة في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، واصفةً محاكمته بأنها تفتقر لأدنى معايير العدالة.





