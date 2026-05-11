القوات الأميركية تستأنف مهامها من قلب "العمليات المشتركة" في بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار يقضي بعودة القوات الأمريكية إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد، في خطوة تؤشر على طي صفحة الانسحاب الاضطراري الذي فرضته التوترات العسكرية الأخيرة مع إيران.

وأفادت معلومات خاصة حصلت عليها كوردستان 24، بأن موعد العودة الرسمي حُدد في العشرين من أيار الجاري، حيث ستستأنف القوات الأمريكية مهامها العسكرية تحت مظلة التحالف الدولي ضد "داعش" من داخل مقر القيادة المركزية العراقية.

وأكدت المصادر بدء التحضيرات اللوجستية والفنية داخل مقر العمليات لاستقبال الوفود العسكرية الأمريكية العائدة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن العودة لن تقتصر على الجانب الميداني فحسب، بل ستشمل استئناف الكوادر الدبلوماسية في السفارة الأمريكية بـ "المنطقة الخضراء" لمهامهم، بعد فترة من تقليص التواجد الدبلوماسي نتيجة التحديات الأمنية.

وكانت القيادة الأمريكية قد أخلت مواقعها في العمليات المشتركة وسلّمتها بالكامل للجانب العراقي في وقت سابق، كإجراء احترازي لحماية جنودها خلال ذروة الصراع العسكري المباشر مع طهران.

ويرى مراقبون أن هذه العودة تمثل "انفراجة أمنية" ونوعاً من الاستقرار النسبي في المنطقة، مما يسمح بإعادة توجيه البوصلة العسكرية نحو ملاحقة خلايا "داعش" النائمة التي استغلت الانشغال بالصراع الإقليمي لتنشيط تحركاتها.