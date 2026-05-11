من مكة المكرمة.. حجاج إقليم كوردستان يشيدون بالتسهيلات "الذهبية" والخدمات الحكومية الاستثنائية

أربيل (كوردستان 24)- أعرب حجاج إقليم كوردستان الواصلون إلى مكة المكرمة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لحكومة إقليم كوردستان ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مشيدين بمستوى الخدمات والتسهيلات "غير المسبوقة" التي قُدمت لهم خلال رحلة الحج لهذا العام.

نقلة نوعية في التنظيم

وفي استطلاع لآراء ضيوف الرحمن أجراه موفد كوردستان 24، أجمع الحجاج على أن الإجراءات التنظيمية بدأت بسلاسة منذ لحظة التسجيل الإلكتروني، وصولاً إلى تأمين الرحلات الجوية لكافة الحجاج، مما جنّبهم عناء الرحلات البرية الطويلة والمتعبة التي كانت تستغرق عشرات الساعات في السنوات الماضية.

يقول أحد الحجاج: "كنا نقضي أكثر من 40 ساعة في الحافلات والآن بفضل الله وجهود الحكومة تحولت الرحلة إلى ساعتين ونصف عبر الجو، هذا فرق شاسع وفّر علينا الكثير من الجهد والمشقة".

خدمة "الحقائب" تثير الإعجاب

من أكثر النقاط التي أثارت استحسان الحجاج هي الخدمات اللوجستية المتطورة، وبالأخص خدمة نقل الأمتعة. حيث ذكر العديد من الحجاج أنهم لم يضطروا لحمل حقائبهم أو متابعتها في المطارات؛ بل فوجئوا بوجودها أمام أبواب غرفهم في فنادق الإقامة بمكة المكرمة فور وصولهم.

وعلقت إحدى الحاجات قائلة: "لم نتوقع هذا المستوى من الاهتمام، فالحقائب وصلت إلى غرفنا بكل أمان وسهولة، وهذا يعكس حرصاً حقيقياً على راحة الحاج الكوردستاني".

رعاية صحية وغذاء بأيدٍ كوردية

وعلى صعيد الإقامة والمعيشة، أثنى الحجاج على نظافة الفنادق وقربها من الحرم المكي، فضلاً عن جودة وجبات الطعام التي يتم إعدادها بإشراف طباخين متخصصين من الإقليم لضمان ملاءمتها لذائقتهم، مع توفر رعاية صحية مستمرة من قبل فرق طبية مرافقة.

نجاح المسار الإلكتروني

وأشار الحجاج إلى أن النظام الإلكتروني الذي اعتمدته وزارة الأوقاف هذا العام ساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة والشفافية، وسهّل عليهم إتمام كافة الإجراءات الرسمية من منازلهم، مؤكدين أن ما تحقق هذا العام يمثل "معياراً جديداً" للخدمة المتميزة.

يذكر أن حكومة إقليم كوردستان، وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، قد وضعت خطة متكاملة لضمان أداء المواطنين لمناسك الحج بكل يسر وسهولة، مع التركيز على الجانب الجوي واللوجستي كأولوية قصوى.