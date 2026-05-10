الدفاعات الكويتية تعلن التصدّي لمسيّرات "معادية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، رصد عدد من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، فجر اليوم الأحد، مؤكدة التعامل معها وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت المسيّرات المعادية داخل الأجواء الكويتية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تعاملت مع تلك المسيّرات وفق الإجراءات المعتمدة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعتها.

وشدد المتحدث الرسمي على جاهزية القوات المسلحة الكاملة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.