ارتفاع سعر خام برنت 10% بعد استهداف منشآت طاقة رئيسية في الشرق الأوسط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- واصلت أسعار النفط ارتفاعها الخميس، بعدما أثارت الضربات التي استهدفت البنى التحتية للطاقة في الشرق الأوسط مزيدا من المخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال بأكثر من 10 في المئة ليصل إلى 119,13 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام المرجعي الأميركي، بنسبة 2,6 في المئة ليصل إلى 98,81 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك في ظل هجمات إيرانية على منشأة رئيسية للغاز الطبيعي المسال في قطر، تعدّ الأكبر في العالم، ومصافي نفط في السعودية والكويت.

