762 ألف موظف في إقليم كوردستان يتسلمون رواتب نيسان عبر "حسابي"

أربيل (كوردستان24)- أعلن مشروع "حسابي" في إقليم كوردستان، عن انطلاق عملية توزيع رواتب شهر نيسان/أبريل اعتباراً من اليوم الأربعاء، مؤكداً أن أكثر من 762 ألف موظف ومستفيد سيتسلمون مستحقاتهم المالية إلكترونياً، مع توفير تسهيلات تقنية لتسهيل عملية سحب الأموال.

وبحسب بيانات المشروع لهذا الشهر، فإن قائمة المستفيدين الذين سيتسلمون رواتبهم عبر البطاقات المصرفية تشمل:

357 ألف موظف مدني.

218 ألف عنصر من قوات الأمن والبيشمركة.

168 ألف متقاعد.

19 ألفاً من ذوي الشهداء.

توسيع شبكة الصرافات الآلية (ATM)

وفي إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين، أشار القائمون على المشروع إلى توفر 600 جهاز صراف آلي (ATM) موزعة على 200 موقع مختلف في عموم محافظات الإقليم. كما كشفوا عن خطة مستقبلية لإضافة 400 جهاز جديد لضمان وصول المواطنين لأموالهم في أي وقت، بما في ذلك أيام العطل والساعات الليلية، دون أي عقبات.

كيفية العثور على أقرب جهاز صراف آلي؟

ولتبسيط العملية، أتاح مشروع "حسابي" ميزة البحث عن مواقع الصرافات عبر موقعه الرسمي. وبإمكان المواطنين الدخول إلى الموقع عبر المتصفح، والتوجه إلى قسم "الخدمات"، ثم اختيار "تحديد مواقع الصرافات الآلية" (ATM Locator). حيث ستظهر خريطة تفاعلية توضح المواقع الدقيقة لجميع الأجهزة، مما يتيح للمستخدم تحديد أقرب صراف آلي لموقعه الحالي والوصول إليه بسهولة لإنجاز معاملاته المالية.

وأكدت إحصائيات المشروع، الصادرة يوم الثلاثاء 12 أيار، أن عملية توزيع الرواتب في الإقليم شهدت نقلة نوعية؛ حيث وصل عدد الموظفين الذين يعتمدون الطرق المصرفية الحديثة إلى مستويات قياسية، مما يساهم في تعزيز الشفافية المالية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي (الكاش).