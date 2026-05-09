طقس العراق.. موجة حرارة مرتقبة تعقبها عواصف ترابية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة وفرصاً لتساقط الأمطار، قبل أن تتأثر البلاد بموجة غبار يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بكافة المحافظات، حيث ستتراوح العظمى بين 27 درجة في دهوك وتصل إلى ذروتها عند 39 درجة مئوية في محافظة ذي قار.

وأوضح البيان أن الارتفاع في الحرارة سيستمر يومي الإثنين والثلاثاء، مع تحول الطقس إلى غائم جزئي، فيما تتهيأ الفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية يوم الثلاثاء.

وحذرت الهيئة من طقس يوم الأربعاء المقبل، حيث ستنشط رياح شمالية غربية مسببةً تصاعداً للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتراجع مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين (2-4) كم في المناطق المتأثرة بالغبار.