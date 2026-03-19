ماكرون يدعو لتهدئة فورية في الشرق الأوسط ويطالب بوقف استهداف البنى التحتية المدنية

منذ 16 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى ضرورة فتح مسار عاجل نحو خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الوقت قد حان لاستعادة الاستقرار في المنطقة التي تشهد توترات متصاعدة.

وقف الهجمات وحماية الملاحة

وفي بيان له عبر منصة "إكس"، طالبت فرنسا بالبدء الفوري بتنفيذ "وقف مؤقت" (Moratorium) للضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، لاسيما المنشآت المرتبطة بقطاعي المياه والطاقة. كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة استعادة أمن وحرية الملاحة كشرط أساسي لاستقرار المنطقة.

تزامن مع المناسبات الدينية

وأشار ماكرون في تصريحاته إلى رمزية التوقيت، حيث تدخل المنطقة فترة من الأعياد والمناسبات الدينية في اشارة الى عيد الفطر المبارك الذي سيحل يوم غد الجمعة، معتبراً إياها فرصة لـ"تهدئة النفوس" ولجم التوترات. وأضاف: "يجب أن تتوقف الأعمال العدائية لمنح فرصة حقيقية لآفاق الحلول التفاوضية والمستدامة".

البحث عن حل مستدام

تأتي هذه الدعوة الفرنسية في إطار الجهود الدولية الرامية لمنع انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع، حيث تصر باريس على أن الحل الوحيد يكمن في المسار الدبلوماسي الذي يضمن أمناً طويل الأمد لجميع الأطراف المعنية.