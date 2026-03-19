العامري يطالب الخارجية العراقية بتحرك لوقف الهجمات على الحشد الشعبي

اربيل (كوردستان24) - أصدر الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، بياناً شديد اللهجة، اليوم (19 آذار 2026)، ندد فيه بالهجمات التي استهدفت مقار وقواطع الحشد الشعبي، مطالباً الحكومة العراقية، وتحديداً وزارة الخارجية، بتبني موقف دولي حازم لإنهاء هذه الاعتداءات.

وجّه العامري دعوة مباشرة ومُلحة إلى مجلس النواب والحكومة العراقية، وخصّ بالذكر وزير الخارجية، بضرورة التحرك الفوري والجاد على المستويين الإقليمي والدولي. وطالب العامري الوزارة بوضع حد لما وصفها بـ "الاعتداءات الآثمة" التي تقترفها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشدداً على أن استمرار هذه الهجمات يتطلب رداً دبلومساً وقانونياً يتناسب مع حجم الخروقات للسيادة العراقية.

وكشف البيان عن حصيلة دامية جراء الهجمات الأخيرة، حيث أكد العامري مقتل أكثر من 60 شخص وإصابة نحو 100 جريح من منتسبي الحشد الشعبي.