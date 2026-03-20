بالدعاء ورسائل السلام.. إقليم كوردستان يستقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك بأجواء ملؤها الإيمان والدعوات الصادقة من أجل السلام والاستقرار، في مشهد جسد التلاحم الروحي والوطني لأبناء الإقليم.

مساجد غصت بالمصلين

ومع بزوغ خيوط الفجر الأولى، واكبت "كوردستان 24" رصد مراسم العيد، حيث غصت مساجد الإقليم بجموع المصلين الذين توافدوا بملابسهم الكوردية التقليدية الزاهية وقلوبهم مفعمة بالأمل، لأداء صلاة العيد في أجواء من البهجة والوقار.

لوحة من الوئام

ولم تكن أجواء العيد هذا العام مجرد مناسبة دينية فحسب، بل تحولت إلى لوحة ملونة تعكس قيم التآلف والوئام؛ ففي كافة المدن والبلدات، صدحت حناجر الأئمة والخطباء من على المنابر بدعوات تفيض بالرجاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وأماناً لكوردستان، بعيداً عن ويلات الحروب والنزاعات.

دعوات لحفظ الوطن

وفي خطب العيد، رفع رجال الدين أكف الضراعة إلى السماء، سائلين المولى القدير أن: "يحفظ أرض وشعب إقليم كوردستان من كافة أنواع الحروب والفتن والمحن، وأن يديم ظلال السلام والوئام على ربوع هذا الوطن".

وجاءت هذه الاحتفالات لتؤكد مرة أخرى على تمسك شعب كوردستان بقيم السلام والتسامح، في وقت يتطلع فيه الجميع إلى أن يكون هذا العيد بداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار.