بشتيوان صادق: مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم تستأنف رسمياً بعد العيد

كوردستان ستبقى بمنأى عن صراعات المنطقة

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، اليوم الجمعة، أن المباحثات الرسمية لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم ستنطلق فور انتهاء عطلة العيد، مشدداً على ضرورة حماية الإقليم من تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية.

رسائل تهنئة وتقدير

وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعياد نوروز، وجه صادق تهانيه الحارة لشعب كوردستان، معرباً عن أمله في أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار. وقال: "نأمل أن يبقى إقليم كوردستان محمياً من الأزمات والحروب التي تعصف بالمنطقة حالياً". كما قدم شكراً خاصاً لعلماء الدين والخطباء لجهودهم في الإرشاد خلال شهر رمضان، وللقوات الأمنية والبيشمركة لتوفيرهم بيئة آمنة للمواطنين.

ملف تشكيل الحكومة

وحول ملف تشكيل الحكومة الجديدة، تحدث صادق بصفته ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائلاً: "إن الحزب الديمقراطي لم يدخر جهداً في سبيل التوصل إلى تفاهمات، وقد فعلنا كل ما بوسعنا لتقريب وجهات النظر". وأضاف: "نتوقع استئناف المباحثات بشكل رسمي بعد انتهاء عطلة العيد"، مؤكداً أن من حق مواطني كوردستان الذين أدلوا بأصواتهم أن يلمسوا تشكيل حكومة قوية تلبي تطلعاتهم وتخدم مصالحهم في أسرع وقت ممكن.

موقف الإقليم من الهجمات الخارجية

وفيما يخص الجانب الأمني، وصف وزير الأوقاف الهجمات التي يتعرض لها إقليم كوردستان بأنها "غير مبررة"، مؤكداً أن "إقليم كوردستان يقف على الحياد في الصراعات والحروب الدائرة في المنطقة". ودعا كافة الأطراف والجهات إلى إدانة أي اعتداء يستهدف أمن واستقرار الإقليم، مشدداً على أن حكومة كوردستان مستمرة في نهجها الخدمي ولن تتوانى عن حماية مكتسبات الشعب الكوردستاني.





