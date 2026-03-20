بحضور رسمي وشعبي واسع.. العاصمة أربيل تشهد مراسم صلاة عيد الفطر

أربيل (كوردستان24)- شهد جامع "جليل خياط" في العاصمة أربيل، اليوم الجمعة، مراسم أداء صلاة عيد الفطر المبارك بحضور رفيع المستوى من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان والقيادات الأمنية والحزبية، وجمع غفير من المواطنين.

مشاركة رسمية رفيعة

وتقدم المصلين كل من وزير الأوقاف والشؤون الدينية د. بشتيوان صادق، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، والمدير العام للأوقاف طيب زرار، ومدير شرطة أربيل العميد كامل برزنجي، ومدير أوقاف أربيل نبز إسماعيل، ومدير شؤون الداخلية العميد خسرو غازي، إلى جانب نخبة من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والحزبية.

رسائل التآخي والتعايش

وعقب الانتهاء من أداء الصلاة والاستماع لخطبة العيد، تبادل وزير الأوقاف ومحافظ أربيل التهاني مع المواطنين، معربين عن أمنياتهم بأن يعم الخير واليمن والبركة على عموم شعب كوردستان.

وأكد المسؤولون في تصريحاتهم أن إقامة هذه الشعائر في قلب العاصمة أربيل وبمشاركة رسمية وشعبية واسعة، تُعد تجسيداً حياً لتمسك المدينة بالقيم الدينية والاجتماعية الأصيلة، كما تعكس الالتزام بترسيخ روح التآخي والوئام والتعايش السلمي الذي يمثل الركيزة الأساسية للمجتمع في إقليم كوردستان.

أجواء احتفالية

وقد سادت أجواء من البهجة والسرور في باحات الجامع ومحيطه، حيث استثمر المواطنون المناسبة لتبادل التهاني والتبريكات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية يسيرة ضمنت انسيابية أداء المراسيم في هذا اليوم المبارك.