"سنتان بسنة".. برامج تعليمية مكثفة للنزلاء داخل إصلاحيات كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للإصلاحيات في إقليم كوردستان، أن نحو 200 نزيل من طلبة الجامعات والمعاهد يواصلون دراستهم داخل ست إصلاحيات تابعة للإقليم، ضمن برامج تعليمية رسمية تشرف عليها وزارتا التربية والتعليم العالي.

وقال مدير عام إصلاحيات إقليم كوردستان، إحسان عبدالرحمن بابان، في تصريح لـ كوردستان24، إن الامتحانات الوزارية انطلقت أيضاً داخل الإصلاحيات بالتزامن مع اختبارات وزارة التربية في حكومة الإقليم.

وأوضح بابان أن عدد الطلبة داخل الإصلاحيات الست يبلغ 628 طالباً، بينهم 200 يدرسون في الجامعات والمعاهد، مشيراً إلى أن جميع الطلبة يتلقون التعليم وفق برامج رسمية مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالإصلاحيات.

وأضاف أن الامتحانات بدأت بشكل منظم منذ يوم أمس الأحد، لافتاً إلى اعتماد نظام التعليم المكثف أو السريع، والذي يتيح إكمال مرحلتين دراسيتين خلال عام واحد.

وفي ما يتعلق بتعليم النساء والفتيات، أكد بابان أن النزيلات يشاركن في البرامج التعليمية أسوة بالرجال، مبيناً أن العدد الأكبر منهن كان في أربيل والسليمانية، فيما لم تكن هناك حالات سابقة في دهوك، إلا أن إصلاحية دهوك تشهد حالياً التحاق فتيات ونساء بالدراسة.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان، عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تواصل العمل على تحسين أوضاع النزلاء، وتوفير فرص التعليم والحقوق الأساسية الأخرى لهم داخل الإصلاحيات.