الإعلام الإيراني يعلن مقتل رئيس استخبارات قوات "البسيج" إسماعيل أحمدي

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بمقتل إسماعيل أحمدي، رئيس جهاز الاستخبارات في قوات التعبئة (البسيج) ونائب رئيس هذه القوات العميد غلام رضا سليماني.

ونشرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مذكرة تعقيباً على الحادث، وصفت فيها أحمدي بأنه كان "أحد أهم الركائز الأساسية في هيكلية البسيج"، مشيرةً إلى أنه كان يتولى مسؤوليات أمنية رفيعة وحساسة داخل المؤسسة.

ويُعتبر أحمدي من الشخصيات العسكرية والأمنية المؤثرة في صفوف "البسيج"، وهي منظمة شبه عسكرية تتبع مباشرة للحرس الثوري الإيراني. وبحسب التقارير الأولية، كان يشغل منصب نائب رئيس المنظمة للشؤون الاستخباراتية.

وحتى هذه اللحظة، لم تفصح وسائل الإعلام الرسمية في إيران عن تفاصيل دقيقة أو ملابسات تتعلق بكيفية مقتله أو الموقع الذي شهد الحادث، وسط ترقب لصدور بيان رسمي يوضح طبيعة ما جرى.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة وسلسلة من الاستهدافات التي طالت قيادات رفيعة في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية خلال الساعات الماضي