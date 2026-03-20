سوريا تتجنب ألسنة اللهب.. الشرع: نعمل على تحييد البلاد وسط تصاعد حرب الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أكد أحمد الشرع، الجمعة، أن بلاده تتبنى سياسة تهدف إلى تجنيب نفسها الانخراط في النزاعات الإقليمية، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط واتساع رقعتها لتشمل عدة دول مجاورة.

وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، أوضح الشرع أن ما تشهده المنطقة يمثل “حدثاً كبيراً ونادراً في التاريخ”، مشددًا على أن القيادة السورية “تحسب خطواتها بدقة شديدة” لتفادي الانجرار إلى أي صراع.

وأشار إلى أن سوريا، التي كانت لسنوات طويلة ساحة صراع، تسعى اليوم إلى ترسيخ علاقات متوازنة مع مختلف الدول الإقليمية والدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته تضامن دمشق الكامل مع الدول العربية.

وأضاف أن بلاده دخلت “مرحلة جديدة” تحولت فيها من ساحة نزاع إلى طرف فاعل يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن على المستويين الداخلي والإقليمي.

وتأتي تصريحات الشرع في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا غير مسبوق، عقب ضربات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير، تبعتها ردود إيرانية استهدفت إسرائيل ومصالح أميركية في عدة مناطق.

وامتد التصعيد إلى لبنان عبر مواجهات بين إسرائيل وحزب الله، وكذلك إلى العراق، حيث تعرضت مواقع لفصائل مسلحة موالية لطهران لغارات، بالتوازي مع هجمات إيرانية طالت مصالح أميركية ومجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.