هبوط طائرات أميركية مدنية في قاعدة الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد

اربيل (كوردستان24) - أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بهبوط طائرات أميركية مدنية في "مركز الدعم الدبلوماسي" داخل مطار بغداد الدولي، في تحرك لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وأوضح المصدر أن عدداً غير محدد من الطائرات هبط بشكل مفاجئ على مقربة من المركز، مشيراً إلى عدم توفر معلومات دقيقة حول الغاية من هذا التحرك أو طبيعة حمولة تلك الطائرات.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات أمنية يشهدها العراق والمنطقة، حيث يتعرض مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد بشكل متكرر لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك منذ اندلاع الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.