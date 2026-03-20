باراك في رسالة "العيد": التغيير يبدأ بخطوات بسيطة لخفض "حرارة" الأزمات وتحويل الانقسام إلى حوار

أربيل (كوردستان24)- وجه المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا، توماس باراك، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة إلى شعوب المنطقة والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حملت في طياتها دعوات ديبلوماسية لتهدئة الأوضاع في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة.

العيد كفرصة للتأمل وسط الفوضى

وقال باراك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في أوقات الفوضى والاضطراب، يمنحنا العيد لحظة للتأمل الهادئ وبصيصاً من الأمل"، مشيراً إلى أنه حتى في الأوقات التي تصعد فيها حدة التوترات ويحيط الغموض بالمستقبل، فإن التغيير الحقيقي والدائم يبدأ بـ "خطوات بسيطة".

فلسفة "الخطوات الصغيرة" لخفض التصعيد

وشدد المبعوث الأمريكي على أن أفعال التفاهم واللطف والتسامح، سواء كانت عفوية أو مدروسة، هي الكفيلة بإعادة بناء الجسور بمرور الوقت. واعتبر أن هذه الخيارات "هي التي تخفف تدريجياً من حدة الاحتقان (درجة الحرارة) من حولنا، وتحول الانقسام إلى حوار، والغرباء إلى جيران".

التزام بالسلام في العراق وسوريا والمنطقة

وخص باراك في تهنئته شعوب العراق وسوريا وتركيا ولبنان، مؤكداً التزام بلاده بالسير في طريق السلام والازدهار المشترك وتعميق التفاهم المتبادل بين شعوب المنطقة.

رسالة أمل

واختتم المبعوث الأمريكي رسالته بتمنيات الفرح والصحة والسكينة للجميع، قائلاً: "ليحمل هذا العيد السكينة لكم ولأحبائكم.. عيد مبارك".



تحليل إخباري: تأتي رسالة توماس باراك في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط استقطاباً حاداً وتصعيداً ميدانيًا (بناءً على الأحداث السابقة)، مما يجعل من حديثه عن "خفض درجة الحرارة" و"الخطوات البسيطة" رسالة ديبلوماسية واضحة بضرورة التهدئة واعتماد المسارات السياسية بدلاً من المواجهة الشاملة.