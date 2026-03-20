بسبب الأمطار والعكورة.. مديرية ماء أربيل تحذر من انقطاع مؤقت وتدعو المواطنين للترشيد

أربيل (كوردستان24)- وجهت مديرية ماء أربيل، اليوم، نداءً إلى مواطني العاصمة، حذرت فيه من احتمال إيقاف محطات تصفية المياه مؤقتاً، وذلك جراء موجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى ارتفاع مناسيب الأنهار وزيادة مستويات "العكورة" فيها.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، ضمن خطتها الاستباقية لإطلاع الجمهور على مستجدات خدمة الإسالة، أن الارتفاع الكبير في مناسيب مياه الأنهار من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في نسبة العكورة (Turbidity).

وأوضح البيان أن المديرية قد تضطر لإيقاف عمليات الضخ في محطات التصفية بشكل مؤقت، في حال تجاوزت نسب العكورة القدرة التقنية للمحطات، وذلك كإجراء احترازي لضمان جودة المياه والحفاظ على المعايير الصحية للمياه الواصلة إلى منازل المواطنين.

وفي سياق ذلك، دعت المديرية المواطنين في مدينة أربيل إلى الاستعداد لأي انقطاع محتمل، من خلال ترشيد استهلاك المياه واستخدام المخزون المتوفر لديهم بشكل عقلاني، والابتعاد عن كافة أشكال الإسراف والهدر في الوقت الراهن.

واختتمت المديرية بيانها بالإعراب عن شكرها لتعاون المواطنين وتفهمهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف حصراً لحماية المصلحة العامة وضمان توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب لجميع سكان العاصمة.