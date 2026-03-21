قتيل وجرحى بقصف جوي استهدف مقراً للحشد الشعبي في طوزخورماتو

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، تعرض أحد مقارها العسكرية في قضاء طوزخورماتو لقصف جوي، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف مقاتليها.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن القصف استهدف مقر "الفوج الرابع" التابع لـ "اللواء 52" ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة، الواقع في منطقة مطار "حليوة" بقضاء طوزخورماتو.

وأكد البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

واتهمت هيئة الحشد الشعبي في بيانها كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، واصفةً إياه بأنه يأتي ضمن "سلسلة الاعتداءات المنهجية والمستمرة" التي تستهدف مقار الحشد في مناطق مختلفة من العراق.

وتشهد المنطقة تصعيداً ميدانياً غير مسبوق في إطار المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى؛ حيث تتبادل الأطراف الهجمات، إذ تستهدف فصائل مسلحة عراقية السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية للتحالف الدولي، فيما ترد واشنطن بضربات جوية تستهدف قيادات ومقار لتلك الفصائل.

يأتي هذا التطور في سياق توترات حادة أعقبت هجوماً جوياً شنه الطيران الأمريكي والإسرائيلي فجر السبت، 28 شباط 2026، استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية وأسفر عن مقتل قادة بارزين، وهو ما ردت عليه طهران سريعاً بإطلاق رشقات صاروخية نحو إسرائيل واستهداف قواعد عسكرية أمريكية في دول المنطقة.