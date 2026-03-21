إيران تعرب عن استعدادها لمساعدة ناقلات النفط اليابانية على عبور مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- أعربت إيران عن استعدادها لمساعدة ناقلات النفط اليابانية على عبور مضيق هرمز الحيوي، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة "كيودو نيوز" في مقابلة نشرت السبت.

وتعتمد اليابان على واردات النفط من الشرق الأوسط والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز.

وأغلقت إيران المضيق ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية، ما دفع بالدول التي تعتمد على هذا الممر الاستراتيجي إلى البحث عن طرق بديلة قبل استنزاف احتياطياتها.

وفي مقابلة هاتفية مع كيودو نيوز الجمعة، نفى عراقجي إغلاق الممر، مؤكدا أن الدول التي تهاجم إيران تواجه قيودا، في حين يتم تقديم المساعدة للدول الأخرى.

وقال "لم نغلق المضيق، فهو مفتوح"، مضيفا أن إيران مستعدة لضمان مرور آمن لليابان.

واليابان التي تملك رابع أكبر اقتصاد في العالم هي أيضا خامس أكبر مستورد للنفط، و95% من وارداتها النفطية يأتي من الشرق الأوسط و70% منها يمر عبر مضيق هرمز.

وأعلنت طوكيو الاثنين بدء السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية التي تعد من بين الأكبر في العالم.

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يوما.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 آذار/مارس على استخدام مخزوناتها من النفط للحد من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.