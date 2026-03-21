الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات جديدة على أهدافٍ في طهران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية فجر السبت، على أهدافٍ جديدة في طهران، بعد رصد إطلاق عدة صواريخ إيرانية نحو إسرائيل.

وتتعرض العاصمة الإيرانية لقصف شبه يومي منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك ضد الجمهورية الاسلامية في 28 شباط/فبراير والذي أسفر عن مقتل كبار المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى.

وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، إضافة إلى استهداف المصالح الأميركية في الخليج.

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أنه شن "ضربات على أهداف" إيرانية في طهران، في أعقاب غارات سابقة على أهداف لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم ترد تفاصيل فورية عن نتائج الضربات.

وقال الجيش في وقت سابق إنه "رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل" ثلاث مرات على الأقل خلال ست ساعات.

ودوت صفارات الإنذار في أجزاء كبيرة من إسرائيل، وفقا لقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش، دون أن يسجل وقوع إصابات.

وفي بيان سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن غاراته الأخيرة على طهران استهدفت مواقع للصواريخ البالستية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل إضعاف القوة النارية للنظام الإيراني.