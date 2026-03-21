مونديال 2026: منتخب العراق يتوجه إلى مونتيري المكسيكية تحضيراً للملحق العالمي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يتوجه منتخب العراق لكرة القدم، السبت، من العاصمة الأردنية عمّان إلى مدينة مونتيري المكسيكية تحضيرا لمواجهته في منافسات الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، وفقا لموقع الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وشق وفد منتخب العراق طريقه برا إلى العاصمة الأردنية عمّان قادما من العاصمة بغداد بعد رحلة استمرت لساعات طويلة، فيما سيغادر جوا الى مدينة مونتيري المكسيكية للقاء الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، في 31 آذار/ مارس الحالي.

واكتملت صفوف وفد منتخب العراق في رحلة عمّان - مونتيري بانضمام اللاعب ريبين سولاقا، على ان ينضم بقية اللاعبين المحترفين في أوروبا إلى التشكيلة في غضون اليومين المقبلين، مباشرة الى مونتيري بعد إنتهاء التزاماتهم مع أنديتهم.

واستدعى مدرب العراق، غراهام ارنولد 28 لاعبا لقائمة "أسود الرافدين" تحضيرا للقاء المصيري الذي يسعى العراق الى حسمه لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركة يتيمة في مونديال المكسيك عام 1986.

وأمّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طائرة خاصة لوفد منتخب العراق الى مونتيري بسبب سوء أوضاع الشرق الأوسط نتيجة اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، ما أدى إلى اغلاق المجال الجوي لأغلب مطارات دول المنطقة.

وادى نشوب الحرب الى إلغاء معسكر منتخب العراق الذي كان من المقرر له ان يقام في مدينة هيوستن الأميركية، بسبب اغلاق المجال الجوي، وعدم اكتمال استحصال تأشيرات الدخول لأغلب أعضاء الوفد الرسمي العراقي.