ترامب يؤكد مراقبة "اليورانيوم الإيراني" عبر القوة الفضائية ويتوعد برد عسكري

أربيل (كوردستان24)- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه الإعلامية شيريل أتكيسون ببرنامج "Full Measure"، بأن الولايات المتحدة تفرض رقابة دقيقة على مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران، والمدفونة في منشآت عميقة تحت الأرض.

وأكد ترامب خلال المقابلة أن واشنطن ستصل إلى تلك المواد "في وقت ما"، مشيراً إلى أن "القوة الفضائية الأمريكية" (Space Force) التي استحدثها خلال ولايته، تقوم بمراقبة تلك المواقع بشكل مستمر.

وفي نبرة تحذيرية، شدد الرئيس الأمريكي على جدية الرقابة المفروضة، قائلاً: "إذا اقترب أي شخص من ذلك المكان، فسنعرف ذلك.. وسنقوم بتفجيرهم"، في إشارة إلى استعداد بلاده لاستخدام القوة العسكرية لمنع الوصول إلى تلك المواد أو تحريكها.

تأتي هذه التصريحات، التي نُشرت الیوم الاحد 10 ایار/ مايو 2026، لتعكس استمرار التوتر في الملف النووي الإيراني والاعتماد الأمريكي المتزايد على التكنولوجيا الفضائية في عمليات الرصد والتعامل مع التهديدات الأمنية الدولية.