بدعم من "كوردستان فاونديشن".. افتتاح مكتبة كلية الطب بأربيل بحلة عصرية

أربيل (كوردستان24)- بخطوات تهدف إلى الارتقاء بالواقع التعليمي وتوفير بيئة أكاديمية مثالية، افتتحت مكتبة كلية الطب في أربيل أبوابها بحلة جديدة تماماً، وذلك بعد حملة تأهيل وتحديث شاملة بدعم مباشر من مؤسسة "كوردستان فاونديشن".

وتسعى المبادرة إلى تحويل المكتبة من مجرد مخزن للكتب إلى مركز عصري يحفز على الإبداع، ويهيئ للطلبة مساحة دراسية هادئة ترافقهم في مسيرتهم العلمية الشاقة داخل أروقة كلية الطب.

"وداعاً لعقود من الإهمال"

عبر طلبة الكلية عن سعادتهم بهذا التحول، مؤكدين أن المكتبة كانت تعاني من ركود إنشائي وفني دام لأكثر من ثلاثة عقود. ويقول الطالب رنج گوفند لكوردستان 24: "سابقاً، لم نكن نملك مكتبة تليق بكلية طبية وتتيح لنا الدراسة بهدوء؛ إذ لم يجرِ عليها أي تحديث منذ نحو 40 عاماً، مما جعل استغلالها أمراً صعباً للغاية".

وأضاف: "اليوم، وبفضل مؤسسة (كوردستان فاونديشن)، أصبح لدينا مكان عصري يضاهي أرقى الكليات، ونأمل أن تستمر هذه المبادرات النوعية التي تخدم الطالب مباشرة".

بيئة دراسية متكاملة

من جانبه، أشار الطالب بهيز جودت إلى أن التحديث لم يقتصر على الجدران، بل شمل البنية التحتية واللوجستية، قائلاً: "كنا نضطر سابقاً للبحث عن أماكن خارج الكلية للدراسة، أما الآن فالوضع اختلف تماماً؛ الأثاث جديد والمقاعد مريحة جداً، والأهم من ذلك هو توفر مجموعة غنية ومتنوعة من المصادر والكتب الطبية الجديدة التي تمثل مرجعاً لا غنى عنه لنا في تحضيراتنا للامتحانات".

إيفاء بعهد التعاون

وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، أكدت ساكار عمر، مديرة العلاقات في مؤسسة "كوردستان فاونديشن"، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتنسيق مشترك مع جامعة أربيل الطبية.

وقالت عمر في تصريح لكوردستان 24: "وقعت المؤسسة سابقاً مذكرة تفاهم مع جامعة أربيل الطبية، وكان تجديد هذه المكتبة أحد أبرز بنودها. اليوم يسعدنا أن نعلن الإيفاء بهذا التعهد، حيث أنجزنا عملية ترميم شاملة شملت أدق التفاصيل والمحتويات لتظهر المكتبة بهذا الشكل العصري الذي يخدم تطلعات الطلبة".

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة نشاطات مؤسسة "كوردستان فاونديشن" الرامية إلى دعم القطاع التعليمي في إقليم كوردستان، وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الجامعية بما يتناسب مع المعايير الدولية.