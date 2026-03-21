منخفض جوي يضرب البلاد: أمطار رعدية وغزيرة تجتاح العراق بدءاً من الأحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق عن تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة، متوقعة هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وتبايناً في درجات الحرارة بعموم البلاد.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تتحول إلى غزيرة على فترات يصاحبها عواصف رعدية ورياح جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/س، مع تسجيل درجات حرارة عظمى تبلغ 21°C في بغداد، و26°C في البصرة، و13°C في السليمانية.

وبحسب البيان، يستمر تساقط الزخات المطرية الرعدية يوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع بقاء درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

فيما تشهد البلاد يوم الثلاثاء ذروة التقلبات الجوية بطقس غائم وممطر بغزارة في مختلف المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعدة درجات في المنطقة الوسطى وقليلاً في الشمال والجنوب.

وتختتم الهيئة توقعاتها ليوم الأربعاء باستمرار الأجواء الغائمة والممطرة، مع تركز الغزارة في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى.