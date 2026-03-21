جهاز المخابرات الوطني ينعى أحد ضباطه إثر استهداف "إرهابي" في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- نعى جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم السبت، أحد ضباطه الذي قُتِل إثر استهداف "إرهابي تعرض له محيط موقع الجهاز في العاصمة بغداد".

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن الهجوم "وقع في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت (21 آذار 2026)، ونفذته جهات خارجة عن القانون" في محاولة وصفها بـ "اليائسة" لثني المؤسسة عن أداء دورها المهني والوطني.

وشدد البيان على أن "هذه الممارسات الإرهابية لن تزيد الجهاز إلا صلابة وإصراراً على المضي في واجباته".

مؤكداً في الوقت ذاته بدء عملية ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والمسؤولين عنها لتقديمهم إلى القضاء نيل جزائهم العادل.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد توترات أمنية متصاعدة وسلسلة من الاستهدافات التي طالت مرافق حيوية وأمنية خلال الأيام الأخيرة.