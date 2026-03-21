موسكو تستنكر استهداف "نطنز" وتحذر من "كارثة" تهدد أمن الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أدانت روسيا الاتحادية بشدة الضربات العسكرية التي استهدفت منشأة "نطنز" النووية في إيران، واصفةً إياها بـ "الانتهاك الصارخ" للمواثيق والقوانين الدولية.

وفي بيان رسمي نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني يوم السبت، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه الضربات بأنها "أفعال غير مسؤولة"، محذرةً من أنها تشكل "خطراً حقيقياً لوقوع كارثة قد تمتد آثارها إلى كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

وشددت زاخاروفا في تصريحها على أن هذه الهجمات "تهدف بوضوح إلى تقويض جهود السلام، وزعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي"، مؤكدةً موقف موسكو الرافض لمثل هذه التصعيدات التي تستهدف البنى التحتية الحساسة.



المصدر: AP