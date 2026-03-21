تضرر مستشفى وموقع سياحي إيرانيان جراء غارات جوية

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالات أنباء إيرانية بتضرر مستشفى وموقع سياحي في جنوب غرب إيران جراء غارات جوية أمريكية أو إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل طفل واحد على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الغارات أسفرت عن مقتل طفل في مجمع ريتاج الترفيهي بمدينة الأهواز، كما ألحقت أضراراً بمستشفى الإمام علي في أنديمشك، وفقاً لوكالتي مهر وفارس شبه الرسميتين. ويقع كلا الموقعين في محافظة خوزستان على الحدود مع العراق. وأعلن المستشفى أن الانفجار تسبب بأضرار جسيمة وأنه توقف عن استقبال المرضى، دون الإدلاء بأي معلومات أخرى.

وارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 1300 شخص في إيران، وأكثر من 1000 في لبنان، و15 في إسرائيل، بالإضافة إلى 13 جندياً أمريكياً في المنطقة، مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.





المصدر: AP