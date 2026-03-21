تحالف دولي يضم 20 دولة يعلن استعداده لتأمين وإعادة فتح مضيق هرمز

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت نحو عشرين دولة، في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، واليابان، عن جاهزيتها للمشاركة في الجهود الدولية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيه. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم السبت، أكدت فيه الدول الموقعة التزامها بحماية هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يمثل شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية.

وأدان البيان بشدة الهجمات الأخيرة المنسوبة إلى إيران، والتي استهدفت سفناً تجارية ومنشآت لقطاع النفط والغاز، داعياً إلى "وقف فوري وشامل" لأي استهداف يطال البنية التحتية المدنية. وحذر الحراك الدولي من المخاطر الجسيمة التي تهدد أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن هذا التنسيق قد يمهد الطريق لتعاون عسكري ولوجستي مرتقب لتأمين طرق التجارة، في وقت يعاني فيه المضيق من إغلاق فعلي جراء التصعيد العسكري المستمر.



المصدر: الوکالات