الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ هجمات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية والأسطول الخامس الأمريكي

أربيل ( كوردستان24)- أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، عن تنفيذ ما وصفته بـ "الموجة 72" من عملية "وعده صادق 4". واستهدفت العملية، بحسب البيان، مواقع في مناطق الشمال وفي العمق داخل إسرائيل، بالإضافة إلى قواعد تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام منظومات صاروخية من طرازي "قدر" و"عماد" (بعيدة المدى). وأشار الحرس الثوري إلى أن هذه العملية جاءت في أعقاب ما وصفه برصد واستهداف سرب طائرات إسرائيلي في الأجواء المركزية لإيران كان متجهاً نحو شمال البلاد.

ووصف البيان العملية بأنها حققت أهدافها بنجاح، مشدداً على أن طهران ستواصل تطوير منظوماتها الدفاعية والهجومية المحلية. كما تضمن البيان تحذيرات من استمرار التصعيد العسكري والعملياتي في المنطقة في حال استمرار المواجهات.



المصدر: وکالة تسنیم الاخباریة