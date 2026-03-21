عراقجي: إيران مستعدة للسماح للسفن اليابانية بعبور مضيق هرمز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعربت إيران عن استعدادها لمساعدة السفن اليابانية، بما فيها ناقلات النفط، على عبور مضيق هرمز الحيوي، وفق ما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي لوكالة "كيودو نيوز".

وتعتمد اليابان على واردات النفط من الشرق الأوسط والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز.

وأغلقت إيران المضيق ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية، ما دفع بالدول التي تعتمد على هذا الممر الاستراتيجي إلى البحث عن طرق بديلة واستخدام مخزوناتها الاستراتيجية.

وفي مقابلة هاتفية مع كيودو نيوز أجريت الجمعة ونشرت السبت، نفى عراقجي إغلاق الممر، مؤكدا أن الدول التي تهاجم إيران تواجه قيودا، في حين يتم تقديم المساعدة للدول الأخرى.

وقال "لم نغلق المضيق، فهو مفتوح من وجهة نظرنا"، وذلك بحسب نصّ المقابلة بالفارسية كما نشره الحساب الرسمي للوزير على تطبيق تلغرام.

وتابع "إنه مغلق حصرا أمام السفن التابعة لأعدائنا، الدول التي تهاجمنا. يمكن لسفن الدول الأخرى أن تعبر".

وأضاف الوزير الإيراني أن طهران مستعدة لضمان مرور آمن لسفن اليابان، موضحا "كل ما عليهم القيام به هو التواصل معنا لنبحث كيف يمكن لهذا العبور أن يحصل".

واليابان، رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم، هي أيضا خامس أكبر مستورد للنفط، و95% من وارداتها النفطية يأتي من الشرق الأوسط، و70% منها يمر عبر مضيق هرمز.

وأعلنت طوكيو الاثنين بدء السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية التي تعد من بين الأكبر في العالم.

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يوما.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 آذار/مارس على استخدام مخزوناتها من النفط للحد من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.



المصدر: فرانس برس