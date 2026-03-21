السلطات الإيرانية تعلن توقيف 25 شخصاً بتهمة "نشر الشائعات" وتوثيق أعمال تخريبية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن اعتقال 25 شخصاً في محافظة أذربيجان الغربية، بتهم تشمل "نشر الشائعات" وتوثيق ما وصفته السلطات بـ "أعمال تخريبية".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن بيان لقيادة شرطة المحافظة أن الموقوفين متهمون بتصوير تلك الأعمال وإرسالها إلى "شبكات معادية". وأكد البيان عزم السلطات التعامل "بحزم" مع المتورطين لضمان الردع القانوني.

تأتي هذه التطورات في أعقاب تنفيذ السلطات القضائية أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة رجال، هم مهدي قاسمي، وصالح محمدي، وسعيد داوودي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. ووفقاً لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، فقد أُدين الثلاثة بتهمة الضلوع في مقتل عنصرين من قوات الأمن داخل مركز للشرطة.

في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، تلك الإجراءات القضائية، واصفة المحاكمات بأنها "افتقرت إلى المعايير القانونية العادلة". وأشارت هذه المنظمات في تقاريرها إلى استناد الأحكام إلى "اعترافات قسرية" ضمن إجراءات قانونية وصفتها بأنها "سريعة وصورية".



