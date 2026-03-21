سوريا.. اعتداء على مواطنين كورد أثناء عودتهم من احتفالات نوروز

أربيل (كوردستان24)- تعرض عدد من المحتفلين الكورد في حلب لمعاملة سيئة من قبل عشرات الأشخاص أثناء عودتهم من مراسم عيد نوروز أُقيمت في حلب.

وبدأ احتفال خاص بعيد نوروز في الساعة 10:00 من صباح اليوم في حي الشيخ مقصود الكوردي بمدينة حلب.

وأوضح أن ما يقارب 10 آلاف شخص شاركوا في الاحتفال، من بينهم عدد من المسؤولين السوريين، منهم علي حنورة، نائب محافظ حلب.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها احتفال نوروز بشكل رسمي في المدينة بعد 15 عاماً

غالبية الحاضرين كانوا من أهالي عفرين في روجآفا كوردستان، وأثناء عودتهم حوالي الساعة 5:00 مساء، اعترض طريقهم عشرات الأشخاص على الطريق عند حدود معبري تل رفعت وإعزاز.

وتعامل هؤلاء الأشخاص مع المواطنين العائدين من الاحتفالات بطريقة سيئة للغاية، محاولين انتزاع أعلام كوردستان منهم.