إصابة عدد من الأشخاص في إسرائيل جراء صواريخ

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أُصيب عدد من الأشخاص في شمال إسرائيل بشظايا صواريخ، جراء قصف صاروخي متواصل من لبنان. وأفادت منظمة نجمة داود الحمراء الإسرائيلية أن خمسة أشخاص على الأقل أُصيبوا في وابل صواريخ مساء السبت.

كما شنت إسرائيل غارات على مئات الأهداف في جنوب لبنان وضواحي بيروت، بعد انضمام حزب الله إلى الحرب دعماً لإيران.

وقدّمت فرق الإنقاذ العلاج أيضاً لشخصين في جنوب إسرائيل، أحدهما طفل يبلغ من العمر عشر سنوات، لإصابات بشظايا صواريخ أُطلقت من إيران.





المصدر: الوکالات