نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي يدين الاعتداء على مبنى جهاز المخابرات: تجاوز سافر على هيبة الدولة

أربيل (كوردستان24)- أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، بشدة الاعتداء الذي استهدف اليوم مبنى جهاز المخابرات الوطني في العاصمة بغداد، واصفاً إياه بالتطور الخطير والتجاوز السافر على مؤسسات الدولة.

وقال أتروشي في بيان صحفي: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الذي طال مبنى جهاز المخابرات الوطني، ونستنكر أي استهداف يمس مؤسسات الدولة الرسمية"، مؤكداً أن هذا الفعل يعد "تجاوزاً سافراً على هيبة الدولة وسيادتها".

وشدد نائب رئيس مجلس النواب على الرفض القاطع لأي محاولات تهدف إلى المساس بأمن البلاد واستقرارها، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على السلم الأهلي.

وفي ختام بيانه، طالب أتروشي الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لملاحقة الجناة، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تستهدف أمن العاصمة والمؤسسات السيادية.