إسرائيل تعلن قصف منشأة جامعية في طهران تُستخدم لبحوث نووية

منذ ساعة

أربيل ( كوردستان24)-أعلن الجيش الإسرائيلي السبت 21 آذار/مارس 2026 أنه قصف منشأة جامعية في طهران قال إنها تستخدم كموقع "بحث وتطوير استراتيجي" مرتبط بمكونات للأسلحة النووية.

وقال الجيش في بيان "في إطار الطلعات الجوية الهجومية التي تم إنجازها مؤخرا في طهران، قام سلاح الجو بمهاجمة موقع بحث وتطوير إستراتيجي آخر تابع للصناعات العسكرية ومنظومة الصواريخ البالستية الإيرانية".

وأوضح أن الموقع في جامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا في العاصمة الإيرانية كان "يستخدم من قبل الصناعات العسكرية ومنظومة الصواريخ البالستية للنظام الإيراني لغرض تطوير مكونات لازمة لإنتاج السلاح النووي وغيره من الوسائل القتالية".

وأشار الى أن الجامعة "تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، وهي مدرجة في قوائم العقوبات الدولية بسبب مساهمتها خلال عقود في تطوير البرنامج النووي وتطوير الصواريخ البالستية".

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية إيران منذ أعوام بالسعي لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران.





المصدر: فرانس برس