إيران: قصف ديمونا "رد" على الهجوم على منشأة نطنز النووية

أربيل (كوردستان24)- قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الهجوم الصاروخي على مدينة ديمونا حيث تقع منشأة نووية في جنوب إسرائيل، جاء "ردا" على قصف "العدو" منشأة نطنز النووية في وقت سابق السبت.

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أفادت بأنّ الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا هجوما صباح السبت على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، بحسب ما نقلت عنها وكالة تسنيم للأنباء.

وأكد الجيش الإسرائيلي تعرّض ديمونا لضربة صاروخية إيرانية، ما أسفر عن إصابة 39 شخصا، بحسب الاسعاف المحلي.

