رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في منتصف طريقها.. ونفي مسؤولية تل أبيب عن هجوم نطنز

أربيل ( كوردستان24)-أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، أن المواجهة العسكرية الحالية مع إيران قد تستمر لعدة أسابيع أخرى، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تصل إلا إلى "منتصف الطريق" في حربها التي دخلت أسبوعها الرابع. وفي تصريح وجهه للمواطنين يوم السبت، قال زامير: "أيها المواطنون الأعزاء، نحن في منتصف الطريق، لكن المسار واضح أمامنا"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية وفق الخطط الموضوعة.

ميدانياً، تعرضت منشأة "نطنز" النووية، وهي المركز الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، لغارة جوية يوم السبت. وأفادت وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية الرسمية أن الهجوم لم يسفر عن أي تسرب إشعاعي، وهو ما أكدته لاحقاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن طهران أبلغتها بالواقعة مع عدم رصد أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع.

من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم على المنشأة، التي سبق وأن تعرضت لضربات مماثلة في الأسبوع الأول من الحرب الحالية، أدت حينها إلى تضرر عدة مباني وفقاً لصور الأقمار الصناعية. وفي سياق الردود الدولية، أدانت روسيا الهجوم واعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق على الحادثة.

يُذكر أن منشأة "نطنز" كانت هدفاً متكرراً للعمليات العسكرية، حيث سبق لإسرائيل والولايات المتحدة استهدافها خلال "حرب الأيام الاثني عشر" التي اندلعت مع إيران في يونيو/حزيران 2025.



