أمطار غزيرة وعواصف رعدية تجتاح العراق حتى نهاية الأسبوع

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في البلاد للأيام المقبلة، مرجحة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع تساقط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة يصاحبها البرق والرعد خاصة في الأقسام الشرقية.

فيما تشهد المنطقة الشمالية طقساً غائماً مع زخات مطر خفيفة متفرقة، وسط توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الوسطى والشمالية وانخفاضها قليلاً في الجنوب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد، فستسجل البصرة وذي قار والديوانية 26 درجة مئوية، والمثنى والنجف الأشرف وميسان وبابل 25 درجة، بينما تسجل بغداد وواسط وكربلاء المقدسة 24 درجة، وديالى 23 درجة، والأنبار وصلاح الدين 22 درجة، وكركوك 21 درجة، ونينوى 20 درجة، وأربيل 19 درجة، ودهوك 17 درجة، فيما تسجل السليمانية أدنى درجة حرارة بـ 15 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً بشكل عام مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى وبعض مناطق الجنوب، مع وجود فرص لهطول أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية خلال المساء، يصاحب ذلك انخفاض بضع درجات في الحرارة بعموم البلاد.

أما يوم الأربعاء، فيستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في الأقسام الشرقية مع أمطار متوسطة الشدة ونشاط رعدي، بينما تكون درجات الحرارة مقاربة للمعدلات السابقة في الوسط والشمال وترتفع قليلاً في الجنوب.

وتوقعت الهيئة أن تشتد الحالة الجوية يوم الخميس المقبل ليكون الطقس غائماً وممطراً بأمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق متفرقة من البلاد، مصحوبة بالبرق والرعد، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة في كافة المحافظات.