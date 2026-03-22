منظمة مراقبة الإنترنت الإيرانية: انقطاع الإنترنت يُفاقم "معاناة الحرب"

أربيل (كوردستان 24) – أفادت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت بأن انقطاع الإنترنت الأخير في إيران، والذي يدخل أسبوعه الرابع، يُفاقم "معاناة الحرب" التي يُعاني منها ملايين المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

ونشرت "نت بلوكس" على موقع "إكس" صباح اليوم: "بعد 528 ساعة، تدخل إيران يومها الثالث والعشرين من العزلة عن العالم مع استمرار انقطاع الإنترنت الذي فرضه النظام".

ومنذ بداية الحرب، حظرت السلطات الإيرانية الوصول إلى الإنترنت بشكل كبير، باستثناء فئة قليلة مختارة. كما زعم أنه صادر مئات من أنظمة "ستارلينك" للأقمار الصناعية التابعة لإيلون ماسك في محاولة لمنع الناس من التحايل على قيود الإنترنت.

وقد اشتدت حملة القمع على الاتصالات في الأيام الأخيرة، حيث يتخذ النظام أيضًا إجراءات ضد من يعتبرهم ينشرون معلومات مضللة.

أفادت وكالة أنباء تسنيم التابعة للدولة يوم الجمعة بأنه تم اعتقال 25 شخصاً بتهمة "نشر الشائعات وتصوير الأضرار وإرسالها إلى الشبكات المعادية للثورة".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة