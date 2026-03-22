تطورات الشرق الأوسط: تصعيد عسكري في لبنان، تحركات دبلوماسية بتركيا، وموقف حلف الناتو تجاه إيران

أربيل (كوردستان 24) – تشهد الساحة الإقليمية والدولية تسارعاً ملحوظاً في الأحداث المرتبطة بالنزاع القائم، حيث تتزامن العمليات العسكرية الميدانية في لبنان مع تحركات دبلوماسية مكثفة في تركيا، توازيها تصريحات استراتيجية هامة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتعلق بالدور الإيراني وأمن الممرات المائية.

الميدان اللبناني: تدمير الجسور الاستراتيجية



ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي استهداف البنية التحتية في جنوب لبنان، حيث دمر جسراً حيوياً على الطريق الساحلي يمر فوق نهر الليطاني الاستراتيجي. ووفقاً لتقارير ميدانية، تهدف هذه العمليات إلى قطع أوصال جنوب لبنان عن بقية المناطق، حيث تزعم إسرائيل أن مقاتلي حزب الله يستخدمون هذه الطرق للتسلل ونقل الإمدادات.

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أصدر تحذيراً قبل نحو ساعة من استهداف جسر "القاسمية" القريب من مدينة صور الساحلية، في ظل اشتداد حدة القتال والعمليات البرية والغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.

الناتو وإيران: رؤية مشتركة وأمن الملاحة

وعلى الصعيد الدولي، سعى الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، إلى التقليل من شأن الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحلف. وأشار روته في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى أن أكثر من 20 دولة تتعاون حالياً لتنفيذ رؤية تهدف لضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز، استجابةً لمساعي إشراك الحلفاء بشكل أكبر في تأمين هذا الممر الحيوي.

وشدد روته على "ضرورة" اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات عسكرية تجاه إيران، معتبراً أن برامجها النووية والصاروخية الباليستية تمثل "تهديداً وجودياً" للعالم. وأكد روته أنه أجرى عدة محادثات مع ترامب خلال الأسبوع الجاري لمناقشة هذه الملفات الحساسة.

حراك دبلوماسي في تركيا لإنهاء الحرب

بالتوازي مع هذا التصعيد، شهدت العاصمة التركية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً؛ حيث عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سلسلة اجتماعات يوم الأحد مع أطراف دولية وإقليمية فاعلة.

وأفادت وزارة الخارجية التركية أن فيدان التقى بوزيري خارجية إيران ومصر، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومسؤولين أمريكيين. وتركزت هذه المباحثات على صياغة خطوات عملية وملموسة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة ووضع حد للتصعيد العسكري في المنطقة.

تأتي هذه التطورات لتعكس تعقيد المشهد، حيث تتصارع إرادات التهدئة الدبلوماسية مع واقع التصعيد العسكري الميداني، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الجهود السياسية في الأيام المقبلة.



المصدر: AP