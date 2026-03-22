طهران تُراهن على بسط نفوذها في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24) أفاد مصدر إيراني لشبكة CNN أن طهران تمضي قدمًا في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز لتحقيق مكاسب مالية، حيث تتحكم طهران بمن يمر عبره وشروط ذلك.

وقال المصدر: "سنواصل قمع إسرائيل وإرساء نظام قانوني جديد في مضيق هرمز"، في إشارة واضحة إلى بعض التقارير التي تُفصّل دفع مبالغ تصل إلى مليوني دولار لكل ناقلة نفط مقابل المرور.

وأضاف المصدر أن على ترامب "قبول شروط إيران" لإنهاء الحرب، مُحذرًا من أنه يُخاطر بالانتحار السياسي.

وقال المصدر: "يبدو أن ترامب، الذي يواجه ضغوطًا من داخل أمريكا وارتفاع أسعار النفط العالمية، عليه أن يخرج من الفخ الذي نصبه له نتنياهو عاجلًا لا آجلًا وأن يقبل شروط إيران. فإذا لم يُقدم لإيران التنازلات اللازمة، فقد يدخل في دوامة لا نهاية لها تُهدد مستقبله السياسي برمته".

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة