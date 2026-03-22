غارات جوية غامضة تستهدف مواقع للحشد الشعبي في جرف الصخر شمال بابل

أربيل (كوردستان 24)-أفادت مصادر أمنية وميدانية عراقية، مساء اليوم الأحد، بوقوع سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي في ناحية "جرف النصر" (جرف الصخر سابقاً) الواقعة شمال محافظة بابل.

ونقلت تقارير عن شهود عيان سماع دوي انفجارات ضخمة هزت المنطقة، تبعها اندلاع حريق في أحد المقار العسكرية. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الاستهداف نفذته طائرات مسيرة وأخرى حربية، طالت نقاطاً لوجستية وأخرى للرصد.

من جانبها، أصدرت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل توضيحاً حول الحادثة، أكدت فيه تعرض قطعات الحشد الشعبي في الناحية إلى اعتداء من قبل طائرات مسيرة وطيران حربي، حيث تم تنفيذ ثلاث ضربات في أماكن مختلفة من الناحية.

وطمأنت الخلية الجمهور في بيانها قائلة: "ولله الحمد لم يتم تسجيل أي إصابات في منتسبي الحشد الشعبي، حيث كانت المقرات خالية من الأفراد. حفظ الله بابل وأهلها".

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر أمني متزايد تشهده الساحة العراقية، حيث تعرضت عدة مواقع عسكرية في محافظات الأنبار وكركوك وبابل لهجمات مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة. وتعد منطقة جرف النصر من أكثر المناطق حساسية من الناحية الأمنية نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين بغداد وكربلاء والأنبار.

وفي الوقت الذي لم تتبنَّ فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، تشير أصابع الاتهام في الأوساط المحلية إلى احتمال ضلوع قوى خارجية في العملية، ضمن ما يوصف بـ"تبادل الرسائل" العسكرية في المنطقة. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الاتحادية بياناً تفصيلياً خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات خرق الأجواء العراقية.

المصدر: الیوم السابع