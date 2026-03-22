عراقجي: مضيق هرمز مفتوح.. وحرية الملاحة مرتبطة بحرية التجارة

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، محملاً الأطراف الدولية (في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها) مسؤولية حالة القلق التي تسود سوق الشحن البحري وشركات التأمين.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أوضح عراقجي أن تردد السفن في العبور لا يعود إلى إجراءات إيرانية، بل إلى "مخاوف شركات التأمين من الحرب التي أشعلتموها أنتم، لا إيران"، مشدداً على أن التهديدات المستمرة لن تؤثر على إرادة الإيرانيين أو عمل شركات التأمين.

معادلة "الملاحة مقابل التجارة"

ووضع رئيس الدبلوماسية الإيرانية شرطاً صريحاً لاستقرار الأمن البحري في المنطقة، مشيراً إلى "تلازم المسارين" بين الملاحة والتجارة. وقال عراقجي: "لا يمكن لحرية الملاحة أن توجد دون حرية التجارة. احترموا كليهما، وإلا فلن تتوقعوا أيًا منهما".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تتبنى طهران خطاباً حازماً يربط بين السماح لها بتصدير نفطها وتجارتها بحرية، وبين ضمان أمن وسلامة الممرات المائية الدولية التي تمر عبرها إمدادات الطاقة العالمية.

واختتم عراقجي رسالته بدعوة الأطراف الأخرى إلى "الاحترام" بدلاً من لغة التهديد، في إشارة واضحة إلى رفض العقوبات والضغوط العسكرية التي تمارس ضد بلاده.



