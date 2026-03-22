ترامب لقناة إسرائيلية: سيكون هناك تدمير كامل لإيران

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نتائج الإنذار الذي وجهه إلى منشآت الطاقة الإيرانية ستكون "حاسمة وإيجابية"، على حد وصفه، مشيراً إلى أن تداعيات هذا التحرك ستتضح خلال وقت قريب.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة 13 الإسرائيلية، أكد ترامب أن بلاده تمضي نحو توجيه ضربة قاسية، قائلاً إن إيران ستواجه "دماراً واسع النطاق"، معتبراً أن ما يحدث يمثل رداً على سياسات طهران التي استمرت، بحسب تعبيره، لعقود.

وانتقد ترامب أداء حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن دول الحلف لم تتخذ موقفاً فعالاً تجاه إيران، واصفاً ذلك بأنه "مؤسف".

وفي سياق متصل، كان ترامب قد لوّح، فجر الأحد، بإمكانية استهداف منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.

في المقابل، ردت طهران بلهجة تصعيدية، متوعدة باستهداف البنية التحتية لقطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في حال تنفيذ أي هجوم ضدها، ما يعكس اتجاهاً متسارعاً نحو مزيد من التوتر في المنطقة.



